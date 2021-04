Ajakiri Käsitöö ja kirjanik Evelin Kivimaa kutsuvad osalema konkursil „Vahvad kratid“ 

Erinevalt ükssarvikutest või päkapikkudest on kratt sedasorti võluolend, keda inimene suudab teha omaenda kätega. Vanarahvas räägib, et krati tegemiseks läks käiku kõik, mis kätte sattus: mädanenud aiateibad, rääbakas saunaviht, vana luuakonts jne. Tagatipuks läks valmistaja neljapäeva õhtul ristteele ja vilistas: siis tuhises kohale vanapagan, kes puhus kratile hinge sisse. Vahetuskaubaks tuli anda kolm tilka verd. Seepeale ärkas kratt ellu ja lendas taeva all, saba sädemeid pildumas, tassides võõrastest panipaikadest oma peremehele varandust kokku. Hiljem ähvardas aga vereandjat õudne saatus: vanatühi tuli tema enda hinge järele! Lisaks nõudis kratt kogu aeg tööd. Kui peremehel polnud talle uusi ülesandeid anda, siis käänas kratt enda loojal kaela sootuks kahekorra.

Ent kes ütleb, et tänapäeval peaks kratti tegema samamoodi nagu vanal ajal? Võib ka sootuks teisiti ja rõõmsamalt! Minu kirjutatud lasteraamatutes seikleb ringi oranži juuksepahmaka, erkroheliste silmade ja pika kollase-oranžitriibulise sabaga kratitüdruk Krata. Õde-venda Triinu ja Kusti valmistasid ta oma kätega niimoodi: „Millest siis teha üks tore kratt? Üks on igatahes kindel – tema sabaks saab kohev kollase-oranžitriibuline tolmuhari, mis on tehtud värvitud linnusulgedest. Kerge kummipall sobib kenasti pea jaoks. Keha saab teha tühjast padjapüürist, mille täitmiseks kõlbab aidast leitud kotitäis lambavilla. Aidast leiab muudki tarvilikku, näiteks krati juuste jaoks mitu tokki pehmet oranži lõnga ning terve kotitäie Triinule väikeseks jäänud riideid. Majast korjavad lapsed kokku katkiläinud lemmikmänguasjade tükid, lisaks veel plastiliini ja savi, mõned tühjaks saanud viltpliiatsid ja ilusad nööbid. Kogu krati-kraami tassivad lapsed maja lakka: seal ei jää nende varandus kellelegi ette ning pole ka ohtu, et see märjaks saab.

Järgmise neljapäeva õhtul ronivad lapsed taas lakka, et sättida kokku krati keha. Triinu ja Kusti õmblevad, lõikavad, rebivad, kleebivad, naelutavad, klammerdavad, sõlmivad, värvivad, joonistavad, voolivad, topivad, pusivad ja pusserdavad. Niimoodi pikki tunde järjest, nii et lapsed hakkavad juba väsima. Ent enam polegi palju teha: ainult mähkida punast villast lõnga ümber krati keha, et sellest saaksid tekkida veresooned. Kõige viimaks panevad lapsed krati rinnakorvi vasemale poole punase lõngakera, et sellest saaks süda. Valmis!“

Kratitüdrukule hinge sisse puhumiseks kasutasid Triinu ja Kusti veretilkade asemel punast maasikamahla. ABRAKADABRAKARSUMM – ja võluolend ärkaski ellu! Et krati töö mitte kunagi otsa ei saaks, andsid lapsed talle toreda ja lõppematu ülesande: et Krata oleks nende sõber!

Ehk tahaksid sinagi teha endale oma krati? Just niisuguse ja sellistest materjalidest, nagu sulle meeldib. Mida rohkem kratte, seda lõbusam!