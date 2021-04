Tehnika TTJA ekspert annab nõu: millega arvestada teleri ostul, transpordil ja paigaldamisel? Annaliisa Köss , täna 17:37 Jaga: M

Võta aega, et rahulikult seadme paigaldus- ja kasutamisjuhistega tutvuda. Foto: Jens Kreuter / Unsplash

Erinevat sorti kaupade soetamisel tuleb sageli ette tüüpilisi olukordi, mis leiavad lahenduse tarbijavaidluste komisjonis (TVK). Õhtulehe tarbijarubriik on alustanud koostööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA), kus oma ala spetsialistid jagavad nippe ja soovitusi, kuidas kauplejaga erimeelsusi ja vaidlusi vältida. Vaatleme sageli esinevat olukorda, kus teleri puhul selgub selle kasutuselevõtmisel, et seadmel on väline puudus või vigastus. Tüüpilise juhtumi korral ostetakse teler veebipoest ja lastakse kulleril koju transportida. Pakendi avamisel selgub, et teleri ekraan on katki, mõranenud või töölepanemisel on ekraanil tugevad jooned, laigud vms.