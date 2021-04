RAHANUTIKUS / Investori tark mees taskus: mida lugeda ja kuulata? 

Tulundusühistu Tuleva juhi ja investori Tõnu Peki lemmikud on Matt Levine’i veerg „Money Stuff” Bloombergis, mis on kõige lihtsamini kättesaadav e-postile tellides, samuti Financial Timesi blogi Alphaville. Mõlemad analüüsivad Peki sõnul tema jaoks midagi, mida finantsteadus nimetaks turu mikrostruktuuriks (market microstructure) või siis antropoloogid field study’ks. „Ehk siis vaatlevad ja kirjeldavad, kuidas turuosalised – suured pangad, riskifondid ja muud investorid, ettevõtted – tegelikult käituvad. Minusugusele finantsmaailma huvilisele on see väga põnev lugemine.”