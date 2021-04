Brasiilia saab Rio Kristusest kõrgema jumalapoja kuju 

1931. aastal Corcovado mäel avatud Kristuse kuju, mis on arvatud seitsme uue maailmaime hulka, on koos pjedestaaliga 38 meetri kõrgune. Jumalapoja käed on välja sirutatud 28 meetri laiuselt. Kuid maailma kuulsamaid vaatamisväärsusi saab sealsamas Brasiilias konkurendi: Yahoo Newsi teatel on valmimas Kaitsja Kristus (pildil), mida püstitatakse lõunapoolse osariigi Rio Grande do Suli väikelinna Encantadosse. Skulptuuril, millega loodetakse sellesse piirkonda rohkem turiste meelitada, on koos pjedestaaliga kõrgust 43 meetrit. 40 meetri kõrgusele viib huvilisi lift.