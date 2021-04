PROOVI JÄRELE! Tikkimistehnika sashiko annab rõivastele uue särava elu! 

Foto: Annela Bläuer

1. Aseta katkine riideese lauale ja võta joonlaua abil paigatava koha mõõdud. Paiga väljalõikamisel lisa igale küljele 2–3 cm. Näiteks kui augu läbimõõt on 2 cm, lõika paik suurusega 6 x 6 cm. Selliste mõõtudega paik on piisav, et katta ära katkine koht, tugevdada augu ümber olev kulunud kangas ning jääb varu, et tagasi keerata paiga servad.