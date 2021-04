Ülevaade Põhja-Eesti matkaradadest: ketsid jalga ja metsa kevadet otsima 

Rajad, mis algavad ja lõpevad ühes kohas, on mugavad – hakkad aga astuma, teed tiiru ära ja jõuad kindla peale algusesse tagasi. Niiviisi on terve teekond uudne ja vaheldusrikas ning pole mingit poolelt teelt tagasi pöördumist, et parklasse jäetud autoni jõuda. Järgnevad Põhja-Eesti põnevamad matkarajad valis välja portaal Puhka Eestis. Paljudel neist on olemas ka puhkekohad, kus katuse all keha kinnitada või siis vastupidi ‒ kergendada. Selleks aga, et ennetada läinudkevadisi "laulupidusid", vaata veebiküljelt loodusegakoos.ee, millised matkateed on ülerahvastatud ja kuhu nende asemel võiks sammud seada.