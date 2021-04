UHKE TUNNUSTUS! Eesti tootja pesugeel on ülemaailmse ökotoote tippauhinna nominent 

„Teeme oma valdkonnas rohepööret, viies Eesti ökotooted maailma tippu ja muutes need globaalselt kättesaadavaks. Veebikaubamajaga Ocado ühendab meid ühe põhiväärtusena jätkusuutlikkus. Nemad on näiteks viinud oma toiduraiskamise toidupoekettide kategoorias pretsedenditult nullini – toiduraiskamise protsent on vaid 0,04%. Meie Muliereses säästame keskkonda nii oma vahendeid tootes, pakendades kui ka kasutades. Hoolitseme selle eest, et meie tootmises tekkiv pakend ja pesuvesi ei oleks keskkonnale ohtlik, sest kõik, mis on keskkonnale ohtlik, on ohtlik meile endile,“ selgitab Mulierese tegevjuht Karel Rüütli.