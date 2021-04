KODUOSTJALE TEADMISEKS! Ekspert selgitab: mis vahet on laenu- ja elukindlustusel ning kumba valida? 

Üks oluline nüanss, mida paljud laenukindlustuse võtjad ei oska lepingu sõlmides ette näha, on Viigi sõnul see, kui laen saab läbi ja lepingukindlustus lõpeb, kuid soov on seejärel siiski elukindlustust omada. Ta toob põhjuseks näiteks peres kasvavad lapsed, kelle eest on vaja hoolitseda või vajavad eakad vanemad pidevat hoolt ning soov on maandada võimalikest terviseriketest või surmajuhtumist tulenevaid riske –, siis sellisel hetkel algab kõik otsast peale. „Tuleb leida elukindlustuse pakkuja, esitada sooviavaldus, täita tervisedeklaratsioon ja kui vahepeal on tekkinud mõni terviseprobleem, siis anda lisainfot selle kohta. Kuna tavaliselt lõpevad laenud 45-55aastaselt, tähendab see, et elukindlustuslepingu sõlmimisel võib esineda takistusi,“ selgitab Viik ja täpsustab, et need on seotud eelkõige tervisenäitajatega – näiteks ülekaal või kõrge vererõhk.