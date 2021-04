RAAMATUD TAASKASUTUSSE! Riiulisse seisma jäänud raamatud saab aprillis suunata uuele ringile 

Raamatuvahetuse ja Uuskasutuskeskuse ühiskampaania eesmärk on suunata uuesti kasutusse korraga suurem hulk seisma jäänud raamatuid. „Kõigil meil seisab kodus tolmu koguvaid raamatuid, mis on juba loetud ja millest pole kahju loobuda. Kutsume üles neid raamatuid jagama teiste raamatusõpradega. Ühe jaoks üleliigne raamat võib teise jaoks olla just see, mida pikalt otsitud,“ sõnab taaskasutuskampaania üks algatajaid Rasmus Rask .

„Uuskasutuskeskusele saab annetada lasteraamatuid, kokaraamatuid, krimiromaane, ilukirjandust, eneseabiraamatuid, võõrkeelseid teoseid. Peaasi on, et raamat oleks heas korras. Kahjuks ei ole meil võimalik uuele ringile suunata raamatuid, mis on katkised, täis kritseldatud või kokku kleebitud. Loodame, et Raamatuvahetuse kasutajad leiavad üles ka Uuskasutuskeskuse raamatute valiku, mis hetkel on kättesaadav e-poes,“ lisab Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.