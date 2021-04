Internetipettused vohavad: lepingulõksud, survestamine ja fiktiivsed e-poed. Kuidas need ära tunda? 

Väga lihtne on tellida tooteid ja teenuseid kogu maailmast vaid paari hiireklõpsuga – see on internetist ostmise suur eelis. Paraku käib sellega kaasas suur tarbija kuritarvitamise oht. Internetipettuste alla ei kuulu vaid tõsised finantspettused või isikuandmete kuritarvitamine. Peamised pettused, mida inimesed igapäevaselt kogevad, on ebaausad kauplemisvõtted, lepingulõksud ning fiktiivsed e-kaubamajad.

Veebis oste tehes on pettusi kõige kergem tuvastada ja vältida, kui tunda tarbijaõigusi ja teada, millised kauplemisvõtted on keelatud.

Lepingulõks on olukord, kus inimene teeb tehingu, sooritab ühekordse ostu või kasutab „tasuta“ pakkumist, tajumata, et ta seob ennast pikemaajalise lepingu või maksekohustusega. Reeglina on teave täiendavate maksete kohta pakkumises küll esitatud, kuid see on raskesti märgatav. Selleks kasutatakse kas muust tekstist väiksemat kirjasuurust, visuaalselt vähem märgatavaid värve või paigutust. Lepingulõksude taga olevad firmad teenivad sel teel mitu miljonit eurot aastas.