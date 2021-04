Eksperdid selgitavad: kuidas ilma liisinguta autot osta?  

„Alla 10 000 eurot maksev sõiduk tasub võimalusel alati välja osta, kuna selle sõiduki väärtus on juba märkimisväärselt kukkunud. Samas tuleb odavama ja kasutatud auto puhul arvestada lisakuludega hooldusele ja remondile. Uute või vähekasutatud sõidukite puhul tasub aga pingsalt kaaluda, milline teenus tuleb ostjale endale kokkuvõttes kõige kasumlikum,“ selgitab Inbanki autode finantseerimise äriüksuse juht ja juhatuse liige Margus Kastein ja lisab, et traditsioonilise autoliisingu kõrval on turul tugevalt kanda kinnitanud nii autolaen kui täisteenusrent.

Kastein rõhutab, et finantseeringuga sõiduki ostmist ei tasu peljata, kuna tihtilugu võib kasvõi paar tuhat eurot kallim auto kujuneda kokkuvõttes soodsamaks. „Auto on siiski kallis kaup, mille ostmiseks ei pruugi kontol alati piisavalt raha olla, mistõttu on finantseerimisega auto soetamine igati loogiline. Eriti olukorras, kus finantseering aitab soetada uuema sõiduki, mis vajab vähem kulutusi korrapärastele hooldustele või remonttöödele,“ sõnab Kastein. Näiteks autolaenuga on võimalik osta kuni paarkümmend tuhat eurot maksev sõiduk ilma tagatise ja sissemaksuta ehk kasvõi uhiuus garantiiga keskklassi auto.

„Autolaenu suurimaks eeliseks ongi sissemakse puudumine, mis tavapäraselt ulatub paari tuhande euroni. Lisaks on sõiduk koheselt ostja oma ehk omanikul on õigus valida, kas teha sõidukile kaskokindlustus või mitte,“ selgitab Kastein. Lisaks on autolaenud puhul võimalus ka sõiduki võõrandamiseks, kui selleks vajadus tekib. Samuti saab autolaenu abil autot ostes vajadusel taotleda veidi suurema summa, et katta hiljem tekkivaid lisakulusid nagu hooldus või pisiremont.

Mida kujutab endast täisteenusrent?

Mobire Group tegevjuhi Andrus Valma sõnul on täisteenusrent Baltikumi turul kõige kiiremini kasvav sõidukite kasutamise lahendus, mis võidab nii eraisikute kui äriklientide seas aina enam populaarsust. „Viimase aastaga on täisteenusrendi osakaal eraklientide seas kahekordistunud, mis tähendab, et ka eraisik hindab üha rohkem mugavust ning soovib selget arusaama, millised on tema sõidukiga seotud kulud paaril järgneval aastal,“ selgitab Valma.

Täisteenusrendi suurimaks eeliseks on sissemakse puudumine ja selge ülevaade sõiduki kuludest soovitud rendiperioodil. „Näiteks kui võtad sõiduki rendile kolmeks aastaks, siis tead sendi täpsusega, milline on sinu sõiduki kogukulu, sest igakuine makse sisaldab nii sõiduki rendimakset, korralisi tehnohooldusi, suve- ja talverehve ning nende vahetust, liiklus- ja kaskokindlustust ja asendusautot, kui sõidukiga peaks midagi juhtuma. Ainult kütus ja autopesu tuleb endal juurde osta,“ selgitab Valma. Samuti on soovi korral lihtsam sõidukit vahetada, kuna täisteenusrendi puhul annad selle lihtsalt tagasi ning rohkem muret tundma ei pea.