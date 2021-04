Linnuvaatlus linnas: looduselamuse saamiseks pole tarvis kodust kaugele sõita 

Kevad saabub visalt, kuid vääramatult. Osad rändlinnud on lõunamaalt juba siia jõudnud, teised alles tulekul, kolmandad liiguvad hoopis meilt läbi kaugemale põhja suunas. Nii on praegu eriti magus aeg lindude vaatlemiseks. Ka sellises suures linnas nagu Tallinnas on paiku, mis üllatavad oma elurikkusega.

Vähemalt kaks-kolm korda nädalas võtan ette jalutuskäigu oma lemmiklinnupaikadesse – kas Haabersti piirimail asuva Mustjõe kallastele ja sealt edasi Rocca al Mare rannikule või Merimetsa ehk Seevaldisse (jah, samas kõrval asub ka sarnase hüüdnimega haigla). Veidi harvemini käin kodust kaugemale jääval Kopli-Paljassaare rannalõigul. Kui vaba aega rohkem ehk siis enamasti mõnel nädalavahetusel, tunnen mõnu ka mõnest pikemast retkest, näiteks Paljassaare hoiualale.