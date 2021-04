Lisaks ülipopulaarsele Torupuhastusainele on Krauss toonud turule Neutral+ nõudepesuaine 

Torupuhastusaine on Kraussi tootesarja kõige esimene ja ka üks populaarsemaid tooteid. Vahendi teeb ainulaadseks see, et tegu ei ole mitte vedelikuga, vaid pisikeste seebikivi graanulitega, mis liuglevad vees ning leiavad ise üles tee ummistuse juurde. Nad alustavad ummistusega võitlemist seal, kus see on kõige efektiivsem.

Lisaks on tootes alumiiniumgraanulit, mis garanteerib, et seebikivi graanul veega kokkupuutel torus kokku ei paakuks (sest graanul on väga vett imav). Alumiinium aitab ka tõsta ummistuse juures temperatuuri, reageerides ägedalt seebikiviga, kui nad on vees. Selle tulemusena tõuseb ummistuse juures vee temperatuur kuni 80 kraadi! Kõrge temperatuur aitab aga ummistuse kiirele lõhustamisele oluliselt kaasa.

Väga populaarseks on saanud ka hiljuti turule tulnud Kraussi nõudepesuaine Neutral+. Tegemist on neutraalse kontsentreeritud nõudepesuainega, mis sobib käsitsipesuks. See eemaldab uskumatult hästi rasva ja kuivanud toidujäätmed ning sobib kõikidele vett taluvatele pindadele igapäevaseks puhastamiseks.

Kuna vahend sisaldab rohkelt bioloogiliselt lagunevaid pindaktiivseid aineid, eemaldab see toidujäätmed efektiivselt ka jahedas vees. Lisaks annab vahend klaasesemetele ja toidunõudele särava läike. Kuna see ei sisalda lõhna- või värvainet, ei kuivata ta ka nahka. Nõudepesul tuleb seda kasutada vaid tilga, mistõttu jätkub teda pikaks ajaks.

Kuni 30. aprillini on Torupuhastusaine ja nõudepesuaine Neutral+ paljudes Coopi poodides superhinnaga! Kampaanias osalevad järgmised Coopi kauplused:

