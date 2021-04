Nipid SUUR TEST | Arvuta välja, kui suur on sinu ökoloogiline jalajälg! Toimetas Annaliisa Köss , täna 16:16 Jaga: M

Ökoloogilist jalajälge saab arvutada kas inimese, leibkonna, toote, mõne organisatsiooni või territoriaalse üksuse, nt riigi või linna tasemel. Foto: ArtHouse Studio / Pexels

Ökoloogilise jalajälje kalkulaator on üks viise saada teada, kuidas mõjutab sinu elustiil maakera jätkusuutlikkust. Mida enam me kulutame toidu, asjade ja energia tarbimisele, seda suurema jalajälje me endast maha jätame. Arvuta, kui suur on sinu ökoloogiline jalajälg ning mõtle, mida saaksid selle vähendamiseks ära teha!