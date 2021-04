PRÜGIVABA ELU SUUNAS: Eesti ettevõte testib uudset korduskasutatavate toidukarpide ringlusteenust 

Piloodist võtab esialgu osa viis Balti Jaama Turul asuvat toidukohta: Baojaam, Biomarket, Tokumaru, Veg Machine ja VLND Burger. Ostes eelnimetatud kohtadest kohapeal toidu kaasa, saab klient valida ühekordse ja Bringpack korduskasutatava toidupakendi vahel. Bringpack toidukarbi hinnaks on 84 senti, millest 24 senti on pesutasu ja 60 senti deposiit, mis kantakse karbi tagastamisel viipemaksena kliendi kontole tagasi. Toidukarp tuleb tagastada Balti Jaama Turu peasissekäigu juurde paigaldatud automaati, mille on ehitanud kodumaine idufirma Cuploop.

Projekti käigus testib Bringpack uudse korjeautomaadi kasutajasõbralikkust, ringluseks mõeldud toidukarpide sobivust ning inimeste valmidust ringlusteenust kasutada ja selle eest tasu maksta. „Cuploop masinad ongi välja töötatud selleks, et aidata vähendada suurt hulka ühekordseid nõusid, mis kaasnevad toidu kaasa ostmisel või suursündmustel. Arvame, et inimesed on selliseks sammuks ammu valmis ning püüame omalt poolt tehnilise lahendusega muutusele kaasa aidata,“ sõnab Cuploopi esindaja Lauri Luik.

Nii toidukohad kui Balti Jaama Turg suhtuvad Bringpacki korduskasutatavate toidupakendite ideesse lootusrikkalt. Foto: Bringpack