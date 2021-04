HP Pavilion 15 test: arvuti, millel on kõik õiges kohas. Peale ühe asja 

HP Pavilion 15 Ryzen 5 (hind 629,99 eurot) on oma hinna kohta üsna võimekas masin. Kuna kasutusel on AMD Ryzen 5 protsessor, siis saab lisapunkte anda ka arvutusvõimuse ja energiasäästlikkuse eest omas klassis. AMD on tehnoloogiliselt selgelt täna Intelist üle, pakkudes võimsamaid ja energiasäästlikumaid protsessoreid. Kuuetuumaline AMD Ryzen 5 4500U protsessor on kõige uuem AMD tootevalikus, töötab taktsagedustel 2,3-4,0 GHz ja oskab sujuvalt oma võimsust reguleerida. Kui ei vajata suurt jõudlust, siis kasutatakse energia säästmise eesmärgil madalamat taktsagedust ja kui vaja maksimumkiirust, siis kõrgemat. Selliselt tagatakse parem aku vastupidavus. Antud protsessor ongi hetkel parim valik jõudluse ja energiatarbe suhtes ja hea alternatiiv Intelile.

15,6-tollise Full HD ekraani formaat on klassikaliselt 16:9 ehk sobib hästi ka filmide vaatamiseks laiekraanil. Mitmed uuemad mudelid on hakanud rõhuma kontoritööks enam sobivale 3:2 ekraanisuhtele, aga sellest masinast kõrgemat ekraani ei leia. Eks oleneb ka, milleks seadet kasutatakse – mängude ja meedia jaoks on näiteks 16:9 just ideaalne. Ekraan on kaetud silmasõbraliku mati kattega, mis küljelt vaadates polegi nii kare, nagu oleme harjunud matistatud pinnaga kontoriarvuti juures nägema. HP ise nimetab seda spetsiaalseks peegeldusvastaseks katteks. Seega siledama ekraanipinnaga peaksid ka värvid olema kirkamad.

Ehkki arvuti on üsna õhuke (1,79 cm) ja kerge (1,75 kg), on selle külgedele mahutatud paras kogus porte ja ühendusvõimalusi. Vasakult leiab täismõõtmetes HDMi lisamonitori või projektoriga ühendamiseks, kiire USB 3.1, USB Type-C, microSD pilu ja kõrvaklappide-mikrofoni universaalpesa. Paremal on veel üks USB 3.1 pesa ja Kensingtoni turvaluku ava. Kaldus äärte all asuvad külgedel Bang & Olufseni disainitud kõlarid, mis teevad päris valju häält ja on suunatud alla, kaldega väljapoole. Hiireplaat on suur ja sametise, kergelt libiseva pinnaga, seega pole ei liiga libe ega ka kare. Raamatupidajate ning teiste numbritega töötavate inimeste jaoks on mahutatud täisklaviatuuri kõrvale eraldi numbriklaviatuur. Kõik klahvid on taustvalgustusega.

Üks asi on aga siiski sellises kohas, mis sülearvutit esimest korda kasutama hakates veidi nõutuks võtab. Kus asub sisselülitusnupp? Seda pole küljel ega paremal üleval nurgas, nagu ollakse tavaliselt harjunud. Nupp asub hoopis ülemisel nupureal teiste klahvide vahel. See on pisut harjumatu ja kui hakkad uut HP Pavilioni arvutit kasutama, tuleb see käe sisse harjutada, sest kohe kõrval leidub ka väike Delete – ehk kustutusklahv.

Muud nupud aga on üsna suured ja mugavalt pika käiguga, vajutusel on selge tunnetus, millal klahv reageerib ja klaviatuur on ka meeldivalt vaikne – saad rahus teisi segamata kodus kasvõi hilistel õhtutundidel klõbistada.