Kardad kriisiajal töökohta vahetada? 5 nõuannet, et kandideerimine pooleli ei jääks 

3. Räägi oma oskustest ausalt ja uhkusega

HIRM: Paljud kandideerijad tunnevad ebakindlust asjade pärast, mille kiire muutmine ei olegi nende võimuses. 31% kardab, et ei vasta töökuulutuses välja toodud nõudmistele ning 18% pelgab, et ei saa uuel positsioonil hakkama.

LAHENDUS: Loomulikult ei olegi iga ametikoht igaühe jaoks jõukohane, aga jäta see tööandja hinnata. Sina anna kandideerimisel endast parim ning jää enda oskustest ja teadmistest rääkides ausaks. Kui su kvalifikatsioon ei vasta täielikult kuulutuses küsitule, too omakorda esile omadused, millega sa just selle tööandja jaoks väärtuslik võid olla. Pealegi, sa saad alati jooksvalt oma oskusi täiendada.

4. Pea meeles – suur konkurents ei muuda sind kehvemaks!

HIRM: Mitmed vastajad usuvad, et ebaedu kandideerimisel mõjub neile frustreerivalt. 27% kardab kandideerimisel suurt konkurentsi, 11% aga pelgab, et ei saa pärast kandideerimist tagasisidet. 14% ütleb, et äraütlevad vastused mõjutavad tema enesehinnangut.

LAHENDUS: Valiku tegemise kriteeriumeid on erinevaid. See, kui sa ei saa valituks, ei tähenda, et sina oleksid kehv, vaid seda, et keegi teine oli tolle organisatsiooni jaoks sobivam. Pea meeles, et suur konkurents kandideerimisel või tagasiside mittesaamine ei muuda sind karvavõrdki halvemaks – vastupidi, see võib anda hoopis väärtusliku kogemuse.

5. Harjuta video teel kandideerimist!