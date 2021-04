Raha 5 kontrollküsimust, mida enne investeerima asumist endale esitada Toimetas Annaliisa Köss , täna 05:11 Jaga: M

Finantsinspektsiooni veebileht minuraha.ee pani kirja viis kontrollküsimust, millele enne investeerimisotsuseid mõelda tasub. Foto: Alesia Kozik / Pexels

Finantsinspektsioon viis pankades, fondivalitsejates ja investeerimisühingutes läbi kontrolli, et selgitada välja, kas ja milliseid uusi tooteid ning seonduvaid riske pensionireformi tõttu turule tuleb. Selgus, et kõik suuremad pangad hakkavad pakkuma pensioni investeerimiskonto võimalust, mis on aga mõeldud eelkõige vilunud investoritele.