APRILLIKUU NIPIRAAMAT | Loe nüüd ajakirja ka veebis! 

„Ebameeldivat emotsiooni, mida tunned, võib vaadata ka kui signaali, et on aeg arenguvestluseks endaga!” ütleb Katrin kogenud terapeudina. Liiatigi on kriis parim aeg, et liikuda oma elus samm edasi. Veel avaldab Katrin saladuse, miks osad tajuvad keskiga kriisina, teised aga liuglevad sellest läbi väga sujuvalt. Häid nõuandeid saad lugeda siit ja siit!

Lihtne ja odav lahendus vannitoa värskendamiseks, millest viimasel ajal palju räägitakse, on keraamiliste plaatide üle värvimine. Endine telenägu, osavnäpp Kerli Dello näitab, kuidas ta seda enda WC-s tegi. Õpetussõnu, mida teada, kui soovid endagi kodus sama teha, saad siit!

Kui sind ootab ees pesumasina vahetus, siis millise valiksid – odava ja lihtsa või udupeene, suure või väikse trumliga, eest- või pealtlaetava? Aga kas julgeksid osta äsja turule tulnud tundmatu firma masina? Loe, mida spetsialist soovitab.

Mis puudutab kodukeemiat, siis jagunevad inimesed tavaliselt kahte leeri: ökousku perenaised ja need, kes usaldavad tavalist ökomärgita kodukeemiat. Ükskõik, millised on su põhimõtted, peaksid teadma, milliseid lihtsaid märgiseid jälgida kodukeemiapudelitel, et leida oma pere tervisele ja ka keskkonnale ohutu puhastusvahend. Mida usaldada ja mida mitte, loe siit!

Nagu ikka, leiad ajakirjast mitmeid meisterdamisjuhiseid, lihtsalt ja kiirelt valmivate igapäevatoitude retsepte ja palju muud põnevat!