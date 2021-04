Nipid Mürgikokteil puhastusvahendite kapis! Kas sa ka tead, mida kasutatavad pulbrid, geelid ja pihused sisaldavad? Laura Liinat , täna 17:45 Jaga: M

Üks esimesi asju, mida pakendeilt uurida, on erinevad piktogrammid ja logod. Foto: Kelly Sikkema / Unsplash

Kui keegi küsib Nipiraamatu toimetuselt meie meelispuhastusvahendite kohta, võib kihla vedada, et esimeste seas kõlavad äädikas, sooda ja sidrunhape. Vaatamata sellele, et oleme pigem teadlikud tarbijad, avastasime, et meie kappides on ka palju üllatavalt mürgist kraami. Analüüsime oma kapisisu põhjal kodukeemia koostisosi ja utsitame sindki korrektuure tegema.