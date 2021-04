Nipid Lugeja küsib: kas töö ajal on suitsupausid lubatud? Urve Vilk , täna 06:15 Jaga: M

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ütleb, et töölepingu seaduse § 47 lõige 2 alusel on pikema kui kuuetunnise töötamise kohta ette nähtud vähemalt 30minutiline tööpäevasisene vaheaeg, mida üldjuhul ei arvestata tööaja hulka. Mõeldud on see tavaliselt einestamiseks ja puhkamiseks.