Raha RAHA PÖÖNINGUL | Mis hinda võiks taaskasutusturul küsida kandle eest? Urve Vilk, ajakiri Tiiu , täna 05:04 Jaga: M

Edasijõudnute kannelt müües saab aga küsida juba märksa kõrgemat hinda. Foto: Martin Ahven

Eestlaste muistne pill kannel on näppekeelpillide hulka kuuluv muusikainstrument, mille põhiosad on kõlakast ja sellele tõmmatud keeled. Helisema tõmmatakse need kas sõrmede või plektroniga. 20–30 diatoonilise keelega viisikannel on jõukohane ka neile, kes pillimängu pole õppinud, kaasa arvatud lapsed. Keelte alla paigutatud noodilehe abil on seda võrdlemisi kerge mängida.