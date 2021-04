SUUR TEST | Korduskasutatavad juurviljakotid: millist võtta, millist jätta? 

Üks suuremaid ja mõttetumaid raiskamisi on juurviljaosakonnast iga tomati või sibulamugula pärast uus kilekott võtta. Olen näinud keskkonnateadlikke noori inimesi kümmekonda õuna juurviljaosakonna kaalule ladumas, neist ühele hinnasilti peale kleepimas, seejärel neid ostukorvi panemas, iseteeninduskassas seda üht hinnasildiga ubinat registreerimas, ülejäänuid kaalule tõstes. Päris keeruline ja eriti siis, kui peale õunte on vaja veel näiteks tomateid või sibulaid! Alternatiiv on osta kas sealtsamast juurviljaosakonnast või tellida internetist korduskasutatav kott. Tiiu proovis järele!

Kokkuvoldituna ei võta kotikesed kuigi palju ruumi, neisse on mugav pakendada kõikvõimalikke lahtisi köögi- ja puuvilju ning sisu krookpaelaga kinni tõmmata. Hinnakleeps hakkab kõigile ühtviisi hästi peale, samuti on lihtne see kodus sealt maha tõmmata. Hindasime ka koti materjali loodussõbralikkust, hilisema hoolduse mugavust ja õmbluste vastupidavust.

Kuid tegelikult on vaat et kõige tähtsam juurviljakoti kaal, sest see ju lisandub iga kord ostetava kraami hinnale. Juurviljaosakonna kilekott kaalub ju vaid 2–4 grammi! Seega sai hindamisel kaalukeeleks just korduskasutatavate kotikeste kaal.

Ah! Table! 30 x 33 cm, 5 tk, TIIU LEMMIK!

Ah! Table! Foto: Stanislav Moškov

Biomarket, 5.11 (1 tk 1.00)

Prantsusmaa

Toodetud keskkonnasõbralikult 100% orgaanilisest puuvillast. Kannatab masinpesu 40kraadises vees, tsentrifuugimist ja nõrga kuumusega triikimist. Kaalub 13 grammi. Materjal on küll hea ja puutudes mõnus, aga õmblused suure pistega ja lohakad.