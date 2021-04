Kevadine autopesu tuleb teha keskmisest põhjalikum! 6 nippi, kuidas sõiduk läikima lüüa 

Topauto järelteeninduse juht Aivar Kägu sõnul on kevaditi hooldusesse jõudvad autod väga erinevas seisus, kuid üks paistab selgelt silma – need autod, mida pestakse regulaarselt ning vähemalt korra kuus, on paremas seisus kui need, mis alles kevadel kogu mustuse alt välja kraamitakse.

Kevadise esimese autopesu võiks valida käsipesu

Kägu sõnul vajab auto regulaarset pesu ning kui üldiselt saab seda inimene teha survepesuri olemasolul ka ise, siis regulaarselt tuleks külastada ka pesulat. Näiteks kleepub talvel keemia lisaks muudele kohtadele ka auto põhja alla ning sealt on inimesel endal autot üsna raske pesta. Samuti oskavad pesula töötajad tähelepanu pöörata detailidele, mis koguvad mustust eriti hästi ning kust tavaliselt algab roostetamine, nagu tihendite vahed, küljekarbid ja rattakoopad.

„Kui ise autot pesta, siis kevadel võiks alustada pigi eemaldamisest. Selleks on spetsiaalsed vahendid, mis talvise pigi lahti sulatavad, et selle saaks maha pesta. Seda, kas auto külgedel on pigi, saab lihtsalt kontrollida – kui auto küljed tunduvad käega katsudes karedad nagu liivapaber, on tegemist pigiga,“ õpetab Kägu.

Pesemiseks soovitab Kägu kasutada survepesurit või selle puudumisel tuua auto pesulasse. Ämbri ja pesusvammiga pesemisel jääb liiv tihti svammi sisse kinni ning sellega autot hõõrudes kahjustatakse värvikihti. Samuti tuleks jälgida, et auto pesemiseks kasutatakse sobivaid pesuvahendeid, mis värvikihti ei kahjusta, vaid seda hoopis kaitsevad. Kindlasti ei sobi auto pesemiseks nõudepesuvahend või muud majapidamises kasutuses olevad pesuvahendid.

Kasuta spetsiaalseid autopesuks mõeldud šampoone ja leotusvahendeid. Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels