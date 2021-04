VIDEO | LAPSESUU EI VALETA: väikesed kuldsuud arutlevad kanade heaolu üle 

„Munadepühad on suurepärane aeg mõelda kanade heaolule. Küllap soovime, et ka nende jaoks oleks pühad rõõmsad! Nii uurisingi Kirkelt ja Joonatanilt, mis linnud need kanad on. Lapsed ei leia, et kanadel umbes A4 suuruse pindalaga puuris meeldiv elada oleks. Ja nii ka täiskasvanud. Käesoleva aasta märtsis läbiviidud Kantar Emori uuringute kohaselt ei toeta 75% Eesti elanikest puurikanade pidamist. Kaupluses munakoodi lugemine annab võimaluse veenduda, et teed pühadel loomasõbraliku valiku,“ sõnas Mari-Liis Jaik.