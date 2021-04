Naine, kes joonistab valgetele tennistele: minu jaoks ei oma tähtsust, kas kala ujub vees või võtab päikest! 

Kõik sõltub jalanõude mudelist. Mõnel on palju õmblusi, teistel jälle rohkem vaba pinda. Sellest lähtuvalt hakkan kujundama. Algul joonistan harilikuga ette ja seejärel juba markeritega. Neid on mul erinevaid: permanent-, akrüül-, promarkerid. Kindlasti on tähtis, et neid oleks ka eri jämedusega. Pooltühjad markerid hoian samuti alles, sest nendega annab väga hästi hajutada ja värvide üleminekuid teha.

Foto: erakogu

Enamjaolt on kõik juhuslik. Suurelt ei planeeri ma ette midagi. Minu jaoks ei oma tähtsust, kas kala ujub vees või võtab päikest. Seega on mänguruum lõputu. Põnevust jagub. Kui tuleb mõni tellimus erisoovidega, siis sel juhul teen väikese kavandi.

Kas see on kallis hobi?

Iga hobi on võimalik väga kalliks ajada. Kuna markerid ei ole just kõige odavamad, soetasin neid alguses igal kuul kümme. Aastaga moodustus nõnda päris suur kollektsioon. Hiljem olen ostnud juurde ainult tühjaks saanud või puudu oleva värvi.

See tegevus on nauditav ja pakub rahulolu. Peale selle, et joonistamine iseenesest on tore, on veel mõned asjad, mis selle ägedaks teevad. Esiteks saan «vanuritele» ehk päevinäinud ketsidele veel kord hinge sisse puhuda, teiseks praktilisus ja kolmandaks omanäolisus. Piiratud ja kuju poolest nõudliku lõuendi peale joonistamine on ka natukene teistmoodi kui tühjale A4-lehele.