Minimalistlik ajanäitaja: vanast lõikelauast saab riiulikell 

Et seinale riputades ei jääks kell seinast eemale hoidma, peaks kella tagune olema võimalikult tasapindne. Selleks lõika või süvista lõikelaua plaadi tagumisele küljele piisavalt suur auk, et saaksid patareiga kellamehhanismi sellesse asetada.

See nõks on abiks ka siis, kui lõikelaud on mehhanismi ja seiereid ühendava otsa jaoks liiga paks.