Porgand võtaks! Tee ise eriti vahva tikandiga särk! 

1. Vildi porgandid. Keeruta villaheiet nii, et sellest moodustub lapik porgandikujuline tükk. Torgi tükki viltimisnõelaga švammist alusel, kuni selle kihid on omavahel tugevalt põimunud. Võid jätta porgandi otsa ka mõne «juurekiu». Kaunista porgand pealt niidiga, nii et tekiksid viljale iseloomulikud träpsud. Vildi samamoodi veel porgandeid.