HEIDI HANSO: 5 nippi, kuidas kvaliteedis järeleandmisi tegemata toidu arvelt kokku hoida 

Ma kulutan enda ja laste toidule kuus 200 euro kanti. See on suhteline, kas seda raha on palju või vähe, aga ütleme nii, et minu kõikuvate sissetulekute valguses on see summa üsna maksimaalne, mida toidueelarvesse panna. Kaudselt panustan toidusse muidugi rohkem, sest taluloomade toiduraha kuus on 300 euro kanti ja sugugi mitte kõik mu hoolealused ei lõpeta mu enda toidulaual.