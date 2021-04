Nipid Tõeline ökoemand või proua Ostan-mida-tahan? Tee see test ja saad teada, kui öko on sinu ostukäitumine! Laura Karro , täna 13:30 Jaga: M

Kas oled piisavalt öko? Foto: Nadi Lindsay / Pexels

Võib juhtuda, et teadmatusest ümbritseb meid kodus liiga palju keemiat, mis lõpuks tervisele ootamatult halba mõju avaldab. Palju sellest toome ise värvilistes pudelites ja potsikutes koju. Tee see test, et saada teada, kas peaksid oma ostuharjumusi ökomaks muutma.