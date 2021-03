VEEL JÕUAD! Maxima klientidel on kasutamata üle 340 000 euro boonusraha, mis aegub täna 

Maxima kauplustes teenib Aitäh-kaardiga igalt ostult boonusrahana 1% ostusummast (v.a alkoholi- ja tubakatooted), mida on võimalik kasutada ostude eest tasumisel. Möödunud aasta oli esimene aasta, kui boonusraha koguti nii plastikkaardiga kui äpis registreeritud virtuaalse kaardiga.

„Kutsume inimesi üles keskkonna huvides rohkem kasutama äpis olevat virtuaalset kaarti. See on lihtne, kiire ja loodussõbralik viis boonusraha kogumiseks. Tuletame meelde, et virtuaalset kaarti saab kasutada ka tavakassas, kus tuleb skaneerida kassas olevat QR-koodi,“ selgitas Maxima turundusdirektor Tiia Schapel. Maxima raha jääki näeb enda ostutšekilt, Maxima kodulehe iseteeninduskeskkonnas ja Maxima äpis.