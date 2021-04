SELLE KUU MÄRKSÕNAD: korja kevadisi ravimtaimi ja kogu puumahla! 

Kasemahl on peaaegu maitsetu kasepuust kogutav vedelik.

Miks kasemahl kasulik on? Kasemahl sisaldab antioksüdante ja kopsakas koguses erinevaid muid kasulikke ühendeid: karoteene, õunhapet, aminohappeid, valku, Fe, Na, K, Mg, Zn, Cu, Mn ja Si. Suhkruid on mahlas väga vähe, 0,5−1%.

Kasemahl ergutab neere ja aitab kehas vabaneda liigsetest sooladest, tõstab vere hemoglobiinisisaldust, kiirendab ainevahetust ja lahustab tselluliiti. Kunagi usuti, et kasemahl aitab 101 haiguse vastu ja noorendab joojat. Hapendatud kasemahl aitavat peavalu ja pinges lihaste korral.

Millal koguda? Mahla saab koguda siis, kui maa pole enam külmunud ja päevane keskmine temperatuur on 4−6 kraadi. Mida kõrgemal kohal puu kasvab, seda magusam on mahl.

Kasemahl on peaaegu maitsetu kasepuust kogutav vedelik. Foto: Brandy Youland / Unsplash

Vahtramahl on magusa maitsega vahtrapuust kogutav vedelik, mille saak on kasega võrreldes väiksem: kui kasemahl voolab, siis vahtramahl pigem tilgub. Vahtramahlas on suhkruid u 3%.