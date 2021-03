„LOOMAARST TASKUS“ | Räägime siseparasiitidest: kust need tulevad ja mida solkme avastamisel ette võtta? 

Kõige sagedasem leid kevadisel miiniväljal on kutsikasolkme (Toxocara canis) muna. Jana Remmeti ettekandest „Toksokaroos – kutsikasolge“ leidsin statistika, et 1996. aastal Stroomi ja Harku rannast ning Tallinna lasteaedade liivakastidest võetud ning uuritud proovidest olid saastunud 16% ja viis aastat hiljem aastal 2001. poole vähem ehk 7%. 2020. aastal tehtud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi uuring (68 proovi eri maakondadest) annab tulemuseks samuti 7%. Nii kutsika- kui kassisolkmega võib nakatuda ka inimene, mistõttu on selle ennetamiseks väga oluline nii koerapidamiskultuur kui isiklik hügieen.