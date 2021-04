Ekspert selgitab: mille järgi teha kindlaks, kas ostad kodumaist või importmuna?

Kõikidel kauplustes müüdavatel munadel peab olema peal tempel, mis annab garantii, et need on toodetud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele. Siinkohal rõhutab Sapožnin, et vaadata tuleb muna templit, mitte munakarpi. „Näiteks kui karbi peale on lisatud märge, et see on vanaema rõõmsa kana talumuna, ei pruugi see tähendada üldse Eesti päritolu. Oluline on vaadata, mis tähekombinatsioon on muna peal,“ rõhutab Sapožnin.