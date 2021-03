KEVADINE AUTOHOOLDUS | 4 põhjust, miks just nüüd oma sõiduk teravama pilguga üle vaadata 

„Krõbedad talveolud vajavad meie kliimas omi meetmeid nagu näiteks teede igapäevane soolamine või liivatamine. Need kipuvad moel või teisel autole oma jälje jätma, seades ohtu nii sõiduki eluea kui ka liiklusohutuse tagamise,“ selgitab Circle K autopesu kategooriajuht Jan Osa ning lisab, et just seetõttu on oluline hooaja vahetudes sõiduki hooldamisele erilist tähelepanu pöörata.

Tänavune senisest pikem ja lumisem talv on põhjustanud teedel suuremat soola ja kemikaalide kasutamist, mis jätab oma jälje ka sõidukitele. „Talvistelt teedelt on auto pinnale koos pigi ja soolaga kleepunud ka naastrehvidest ja piduritest tekkinud metalliosakesed, mis üheskoos tekitavad autole pindmist korrosiooni. Seega hakkab ajaga pindmine rooste tungima sissepoole, tekib ka põhjaalune rooste ning kahjustuvad veljed,“ selgitab Amserv Grupi järelteeninduse juht Ahti Aasala.

Roostetamine, värvkatte kulumine ja auto korrodeerumine on aga vaid ühed kaasnähud, mis võivad talvel pesemata jäänud sõidukit tabada. Seetõttu tasub talve lõppedes ette võtta põhjalik autopesu, mille käigus eemaldatakse kõik soola, kemikaalide, naastrehvide metalliosakeste jäägid nii sõiduki kerelt, põhjalt kui ka velgedelt. „Võimaluse korral tasub seda teha pesulas, kuna auto põhjale kogunevat talvist mustust on käsitsi raske kätte saada. Paljud pesevad sõidukit kodus, jättes kõrvale just auto põhja, mille all olevad detailid on ka ilma kaitsva laki ja värvita,“ lisab Osa.

Kevadine autopesu tasub Osa sõnul ette võtta päikeselisel päeval, sest ere päike toob neljarattalisele kogunenud mustuse hästi esile. „Puhtal autol hakkavad kergemini silma ka võimalikud kriimud ja kahjustused, mis talviste jääkonaruste ja roopas teede tõttu on autole tekkinud. Need tuleks kindlasti enne kaitsva vahakihi paigaldamist üle vaadata.“

Klaasipuhastajate kontrollimine

Hea nähtavus on ohutu sõidu üks alustalasid ning seetõttu tuleks kevadel kindlasti üle vaadata auto klaasipuhastajate ehk kojameeste seisukord, kuna lumine talv võis ka neile oma jälje jätta. Esimeseks ohumärgiks kojameeste väsimisest on triibud klaasil. „See viitab tavaliselt sellele, et klaasipuhasti kummiriba on vigastatud. Märgates esiklaasil aga juba laike, on tõenäoline, et klaasipühkija kummiriba on hoopis katki,“ märgib Aasala ning lisab, et kojamehed tuleks välja vahetada ka juhul, kui need kipuvad värisema ja hüplema.