8 lihtsat nõuannet, mille abil saad jalgratta puhastamise ja hooldamise ise kodus tehtud 

1. Kevadine rattahooldus algab tegelikult juba sügisel. Au ja kiitus, kui olid toona niivõrd ettevaatav, et puhastasid jalgratta juba enne keldrisse paigutamist, sest porist ja mustusest on kõige hõlpsam lahti saada vahetult pärast jalgratta määrdumist. Kui sul see sügisel siiski tegemata jäi, tuleb nüüd kasutusele võtta spetsiaalselt jalgratta puhastamiseks mõeldud vahendid või täiesti tavaline nõudepesuvahend. Ära sealjuures liiale mine – nõudepesuvahendit lisa vaid mõistlikus koguses, piisab paarist sortsust ämbritäie käesooja vee kohta. Nii saad olla kindel, et rattavärv püsib sama erksana ka pärast pesu. Puhastuslapiks sobivad hästi kõik majapidamisest ülejäänud kaltsud või T-särgid, samuti näiteks vanad svammid ja hambaharjad. Kui mustus kohe üldse ratta küljest lahti ei hakka, on abi ka survepesurist. Ära unusta pärast pesu ratas rätikuga kuivaks teha.

Rattahooaeg on taas kätte jõudnud ning seega paras aeg puhuda keldris talveund magavale jalgrattale elu sisse. Foto: Snapwire / Pexels