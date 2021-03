TÖÖTURU-UURING KINNITAB: inimestel on kodukontorist isu täis just nendel põhjustel! 

Kohustusliku kodus töötamise tõttu on üha rohkem hakatud väärtustama võimalust minna kontorisse tööle – seega on saanud kontoris töö tegemisest justkui uus soodustus või lisahüve. Uuringust selgus, et 39% vastanutest soovis kodusele rutiinile vaheldust. Samuti on töötajate jaoks oluline tunda ennast meeskonda kuuluvana, eristada selgemalt töö- ja isiklikku aega ning kasutada kontoris loodud mugavamat töökeskkonda.

Kuigi paljud kodust töötamise eelised on hakanud kaduma, sest inimesed on väsinud, on kaugtöö tegijad siiski keskmiselt rohkem oma tööga rahul ja motiveeritumad kui tööandja ruumides töötavad inimesed. 35% tööandjatest, kes on rakendanud kaugtööd, on märganud töötajate rahulolu kasvu ja 29% töötajate motiveerituse kasvu.