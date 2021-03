Raha Laps saab rahatargaks, kui kaasad teda juba väiksena pere rahateemadesse Piret Reiljan , täna 21:06 Jaga: M

RAHATARGAKS MAAST MADALAST: Laste hoiakud rahateema suhtes algavad kodust. Ja vanemad saavad nii mõndagi ära teha, et anda neile kaasa parimad tööriistad, mis aitavad elus iseseisvalt hakkama saada. Foto: Vida Press

Me kõik soovime, et meie lapsed astuksid iseseisvasse ellu (raha)targemalt, kui me ise omal ajal. Rahatarkuse õpetamine algab juba lasteaiaeast, räägib investor ja minimalistliku elustiili edendaja Liisi Kirch.