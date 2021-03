AEG VÕITLUSEKS! Kajakatest lahtisaamiseks tohib veel nende pesi lõhkuda 

See on igakevadine idüll pea igas Eesti rannikulinnas. Muidu täitsa tore kant, aga prügikastis tuhnivad, inimesi ründavad ja taskumõõdus koeri söövad tiibadega rotid ehk hõbekajakad laamendavad ringi. See on kohati juba paratamatus, osade lasteaedade juhatajad teavad juba igal kevadel, et eks tuleb jälle kurvalt teatada lapsevanematele, et nüüd on käes see aeg, kus pesi kaitsvad kajakad ründavad mööduvaid inimesi. Varahommikuse kajakakisa peale kurtvaid linlasi mõnitatakse selle eest, et miks nad linna kolisid, kui nad nii hellad on.