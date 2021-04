Köögitehnika viimane sõna: nutikalt suhtlevad õhupuhasti ja pliit  

Köögitehnika suhtleb oma­vahel juba ka juhtmevabalt. Näiteks kui pliidiplaadil on toidu­valmistamisega alustatud ja õhku paisuv aur eraldub, alustab kohe tööd pliidiplaadi kohal asuv õhupuhasti (Hob2Hood tehnoloogia). Koostöö kahe köögimasina vahel on väga täpne ja tundlik – õhupuhasti reguleerib oma tööseadeid ise automaatselt, tagades parima tõmbe vastavalt pliidiplaadil valitud võimsusele või täiendava keeduala sisselülitamisele.

Nutikas tehnoloogia annab köögis askeldajale võimaluse keskenduda täielikult ainult toidu valmistamisele. Kõik, mis toimub tema ümber, on hoolikalt ja tunnetuslikult reguleeritud, ilma et peaks hetkekski toidutegu katkestama. Olgu siis pliidiplaadil aeganõudev vesivannil glasuuri keetmine ja samal ajal martsipanist figuuride voolimine või hoopis suvine grillipidu, kus pereisa grilli taga toimetab ja köögis keedetakse hõrku veinikastet ning samal ajal on tähelepanu ka salatihakkimisel. See on justkui üks kätepaar abiks, mis köögis on alati justkui puudu.

Pliidiplaadi ja õhupuhasti omavaheline vahetu suhtlus aitab köögis ka suuremat puhtust tagada. Foto: Electrolux