Eestis matkates võta giidiks Kalevipoeg 

Ennemuiste elas Eestis üks vägev mees – Kalevipoeg. Lausa nii vägev, et tema tegutsemisjälgi leiab tänapäevani. Oma jäljed on maastikule jätnud ka kangelase kurva saatusega hobune. „Kalevipojaga seotud paiku leidub Eestis ohtralt. Ikka on kohalikus pärimuses mõni tema künnivagu, magamisase, tema visatud kivi või hobuse jalajäljest või kehaosast tekkinud pinnavorm,“ sõnab Annika Oras Kalevipoja Kojast.