Vanad rõivad saavad uue elu: kangajuppidest lillepärg 

2. Lõika 3–6 cm läbimõõduga ketas. Aja niit ketta serva, tõmba niiti nii, et moodustuks paun. Täida paun vatiiniga, seejärel tõmba lõpuni kokku ja kinnita tugevalt. Suru pall lapikumaks ning võta sõrmede vahele nii, et kinnituskoht on all keskel ja vastaspoole keskkoht otse selle peal. Võta pikem tugev niit, kinnita all ning vii see ümber palli serva üles ja pealpool keskkohast läbi palli alla tagasi. Korda võtet ning jaota pall sel moel kuueks sektoriks, kinnita keskkohta kaunistuseks helmes.