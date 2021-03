AUTOOMANIK: sõiduki sundkindlustus on rämekallis. Kas meelega tahetakse inimesi vaeseks teha? 

Toimetuse poole pöördunud nördinud lugeja sai teatise, et tema sõidukile on määratud sundkindlustus. Ta tunnistab, et tõesti garaažis jõude seisva endise auto kindlustamine lihtsalt ununes. „Mul ei ole mingit probleemi sellega, et seaduse järgi peab kindlustus olemas ja see on kõik hästi. Küll ei mõista ma, mispärast peab see peab nii rämekallis olema. „Sõiduki sundkindlustus on neli korda kallim kõige odavamast kindlustuspakkujast. Kas meelega tahetakse inimesi vaeseks teha? Mis valemi järgi seda määratakse või milles asi on,“ küsib kodanik.