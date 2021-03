MEISTRIGA TUTTAVAKS | Noor pitsikuduja Kaidi-Kätlyn Reimann: „Kudumine ajab mul sageli päevarütmi segamini, sest kuidagi ei raatsi pooleli jätta!“ 

Vestleme Kaidi-Kätlyniga (23) videosilla vahendusel talvisel jaanuarikuu õhtul, mil lumisesse õue mitteminemist võib välja vabandada vaid toas kudumisvarraste klõbistamisega. Kaidi-Kätlynist õhkuv rõõmsameelsus ning see, kui kirglikult ta pitsikudumisest räägib, aitavad selgitada noore naise aktiivset tegutsemist ja saavutusi käsitöövallas. Kümnete ja kümnete Haapsalu sallide ja pitsiliste kleitide kuduja, Haapsalu Pitsipäeva pitsikudumisvõistluse võitja, Haapsalu pitsikalendri kaasautor ja MTÜ Loodussõprade Seltsi tegevjuht, Tulevikutalendi stipendiumi pälvija ettevõtluses – need on vaid mõned märksõnad, millega noort naist iseloomustada.