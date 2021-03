Lemmikloom „LOOMAARST TASKUS“ | Märtsikuine kassikontsert algab! Mida teha kevadisel jooksuajal kräunuva kassiga? Tiina Toomet , täna 16:30 Jaga: M

Selleks, et sadu ja tuhandeid kasse mitte juurde produtseerida, tuleb lasta oma kass opereerida. Foto: Õhtuleht

Taskuhääling „Loomaarst taskus“ on jõudnud juba oma 10. episoodini. Loomaarst Tiina Toometi vestluspartneriks on MTÜ Kasside Turvakodu vabatahtlik Küllike Tohver ning juttu tuleb märtsis hoogu saavast kassikontserdist. Selle tulemused avalduvad kahe kuu pärast, kui soovimatutest kassipoegadest saavad „märtsikassid“ või „eikellegi kassid“. Milline on nende saatus?