Kummituslinnad: kuhu küll kõik inimesed jäid?  

Eestiski on selliseid paiku, mille inimesed on maha jätnud (Rabasaare küla) või kus elavad oma viimaseid päevi (Viivikonna), kuid maailmas on hüljatud kohti sadu kordi rohkem. Peaaegu igast maailma riigist võib leida mõne endise asustatud piirkonna, linna või küla, kus ei kohta enam ühtki hingelist. Järgnevalt pikem ülevaade kaheksast.