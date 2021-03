Aasta õppija 2020 Margit Soone: „Kavatsen ära proovida ka oma ettevõtte vedamise – muidu ei saa ju teada, kas see ka päriselt töötaks!“ 

Täiskasvanuhariduse mullusel tähtsündmusel võttis hiidlane Margit Soone (59) vastu vabariikliku tunnustuse, enne seda oli ta juba valitud aasta kõige tublimaks õppijaks kodusaarel. Kohalike sõnul on ta pidevalt tegelenud enesetäiendamisega ja teinud seda ennekõike looduse vallas – seal näib tema teadmistejanu olevat lõputu: ettevõtlik naine on õppinud Luual metsatehnikuks, lõpetanud Suuremõisa tehnikumis looduskeskkonna korralduse eriala, õppinud Haapsalu kutsehariduskeskuses loodusgiidiks ja saanud sel erialal Kutsekojast ka 5. taseme kutsetunnistuse.

Hiiumaal on Margit Soonest aja jooksul saanud tunnustatud seenetark ja looduse tutvustaja – enesetäiendamisega ongi ta tegelnud peamiselt looduse vallas. Foto: erakogu

Hiiumaal on Margit viimased kaheksa aastat korraldanud koostöös Palade loodushariduskeskuse ja Muku matkaklubiga sügisesi seenenäitusi ning alati väga rahvarohkeid seenematku. Aja jooksul on temast saanud kodusaarel tunnustatud seenetark ja kogukonnas on harjutud just tema käest selles vallas teadmisi nõutama.

Õpingud pole aga sellega kaugeltki ühel pool: Margiti plaanist pakkuda edaspidi väikeettevõtjana loodusgiidi teenust on välja arenenud mõte teha läbi alustava ettevõtja baaskursus Hiiumaa ametikoolis, ka tahab ta täiendada edasi oma fotograafioskusi ja nii nagu seni, tegelda ka edaspidi järjepidevalt keeleõppega. „Keelte õppimine on olnud mu hobi,” ütleb Margit, kes peale emakeele suudab rääkida ka vene, soome, rootsi, saksa, itaalia ja prantsuse keeles, mingil määral saaks hakkama ka portugali keelega. Arvata võib, et see loetelu ajapikku veel täieneb.

Miks ikka ja jälle koolipinki?

„Enesetäiendamine on olnud lihtsalt sisemine vajadus,“ ütleb Margit. Loodusgiidi ametit oli ta varemgi plaaninud õppima minna, sedapuhku sai otseseks ajendiks küll koondamine – nii et vahel võib sellest kasugi olla, saab ammuse plaani teoks teha, selle asemel, et nurka norutama jääda. Selleks ajaks, kui Margitil tekkis võimalus hakata taas koolis käima, olid teised küll juba paar kuud õppinud, aga söakal naisel õnnestus nendega liituda.