Raha HÄID SOOVITUSI: mida teha, kui senine töö on otsa saanud või ei paku enam rõõmu? Ia Mihkels, Õhtuleht , täna 05:07

Kui plaanid ükskõik mis põhjusel töökohta vahetada, siis kõigepealt tasub kõik rahulikult läbi mõelda ja paljudele küsimustele vastus leida. Foto: cottonbro / Pexels

Kui plaanid ükskõik mis põhjusel töökohta vahetada, siis kõigepealt tasub kõik rahulikult läbi mõelda ja paljudele küsimustele vastus leida. Miks ma soovin töökohta vahetada? Kas probleem on töö sisus või töökeskkonnas? Mis on see, millega ma pole rahul, mis võiks olla teisiti? Milline peaks olema uus töökoht?