Korteris on veeuputus – kes korvab alumise naabri kahjud? 

Seesami kodukindlustuse tootejuhi Dagmar Gildeni sõnul on veeavariide peasüüdlaseks enamasti lekkivad torustikud. Seesami värskest kindlustusstatistikast selgub, et ligi 80% nende Koduabi telefonile tulnud kõnedest on seotud mõne toruprobleemiga: ummistused, lekked naaberkorterist, purunenud torud või segisti. Kõnesid murelikelt koduomanikelt laekub liinile ka õhtuti pärast kella kümmet ja nädalavahetustel.

„Senise statistika puhul võib öelda, et kui inimesed jõuavad meieni nädalavahetusel, on neil üheksal korral kümnest probleeme veesüsteemidega,“ sõnab ekspert. Enamasti annavad torustikuga seotud probleemid endast märku juba ammu enne, kui õnnetus juhtub – kui inimesed oskaksid neid märke ära tunda ja kohe tegutseda, saaks õnnetusi ennetada.

Torustikuleketest põhjustatud õnnetustele järgnevad inimlikud eksimused: unustatakse vannivesi jooksma ja minnakse korraks koeraga jalutama või poodi. Samuti on ette tulnud, et majas on vesi mingil põhjusel mõneks ajaks kinni keeratud, kuid inimesel on kraan jäänud avatud asendisse – kui siis üldvesi taas lahti keeratakse, on pahandust palju.

Enamasti annavad torustikuga seotud probleemid endast märku juba ammu enne, kui õnnetus juhtub. Foto: Leon Seibert / Unsplash

„Möödunud aasta suurima veekahju põhjustajaks oli ülemise naabri korteris purunenud külmaveevoolik, kust enne lekke avastamist jõudis vesi pikalt voolata. Kahju küündis selle õnnetuse puhul 25 000 euroni,“ kirjeldab Gilden. Eramutes võivad kahjud olla veel suuremad. „Kui sellised kahjud leiavad aset öösel või ajal, kui inimesed on kodust eemal, ongi kahju suur ja taastamine kulukas. Korterite puhul jääb keskmine torustike lekkest põhjustatud kahju paari tuhande euro kanti, alumistele naabritele tuleb tavaliselt veekahjusid korvata umbes 1500 euro eest. Aga on ka selliseid juhtumeid, kus naabrite veekahjud küündivad 5000–7000 euroni – kõik sõltub sellest, kui kaua vesi joosta jõudis ja missugune on olnud korteri siseviimistluse tase.“

Ülemine korter hüvitab kahjud