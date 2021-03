VAATA, MIDA OSTAD! Euroopa turult leiti mullu 2253 ohtlikku toodet, Eestist mänguasju ja näomaske 

Väikelastele mõeldud eeslükatav mänguasi purunes katsetamise käigus ning tootest eraldusid väikesed osad. Väikelaste ehk alla 3-aastaste laste mänguasjadelt ei tohi eralduda pisikesi detaile, kuna need võivad sattuda lapse suhu ning tekitada lämbumisohu. Viimane on ka üks põhilisemaid ohte nõuetele mittevastavate väikelaste mänguasjade juures.

Tarbija üks põhiõigustest on nõuda ja saada oma elule, tervisele ja varale ohutuid tooteid. Erilist tähelepanu tooteohutusele tuleb pöörata tänu suurele EL-i siseturule, kus seoses kaupade vaba liikumisega on võimalus, et ühes riigis müügil olev ohtlik toode võib liikuda kiiresti ka teistesse liikmesriikidesse. Selleks et takistada ohtlike toodete levikut siseturul, on oluline koostöö erinevate liikmesriikide järelevalveasutuste vahel, mistõttu on loodud ohtlike toodete kiire teabevahetussüsteem „Safety Gate“.